Incendio boschivo a Castelfranco: bruciato un ettaro di vegetazione

Si è verificato un incendio boschivo in località Corte Brogi ieri pomeriggio, 31 agosto, nel comune di Castelfranco di Sotto. Intorno alle 17 è stata segnalata dai cittadini una colonna di fumo che saliva dalla vegetazione.

La sala operativa regionale ha immediatamente inviato sul posto una squadra di volontariato in verifica, assieme ad una dei Vigili del Fuoco. Nonostante il cielo minacciasse pioggia, il fuoco si è sviluppato velocemente e vista la presenza di abitazioni in zona è stato deciso di applicare il principio di concentrazione delle forze per evitare ulteriore espansione.

Sul posto sono quindi giunte 10 squadre di volontari di Anpas, Misericordia, Racchetta, Vab, Monti Pisani, l'elicottero e un direttore delle operazioni della Regione. In questo modo le fiamme sono state contenute limitando la superficie bruciata a circa 1 ettaro.

La bonifica della zona è andata avanti tutta la notte, con la speranza che finalmente la pioggia arrivi copiosa a scongiurare il rischio di riprese o nuovi incendi.

Si ricorda che il divieto di abbruciamenti è stato prorogato fino al 10 settembre.