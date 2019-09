Principio di incendio al Centro dei Borghi: evacuato

Momenti concitati questa mattina, venerdì 20 settembre, al Centro dei Borghi di Navacchio, nel comune di Cascina, per un principio di incendio che ha reso necessario l'evacuazione della struttura per precauzione a causa del fumo che si è sprigionato. Sul posto i Vigili del fuoco. La situazione è comunque fortunatamente sotto controllo. Non ci sono feriti ne' danni all'edificio.

In aggiornamento