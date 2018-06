Incendio al Cep, esplode bombola di gpl: appartamento in fiamme

Incendio divampato intorno alle 19 di oggi, mercoledì 27 giugno, all'interno di un appartamento in via Veneziano, nel quartiere del Cep a Pisa.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con quattro mezzi.

Secondo le prime informazioni l'incendio è divampato dopo l'esplosione di gpl che è fuoriuscito da una bombola all'interno dell'abitazione.

Non risultano persone rimaste coinvolte ma solo danni strutturali all'edificio.

In aggiornamento

Video Davide Signanini