Vandali al Parco Tabucchi: a fuoco un cestino della spazzatura

Vandali incendiano un cestino della spazzatura al Parco Tabucchi a Vecchiano. E' quanto accaduto nella serata di ieri, 16 febbraio. A denunciare l'accaduto, con un post su Facebook, è il primo cittadino, Massimiliano Angori. "Dei vandali incivili, perchè non si possono definire altrimenti - scrive Angori - hanno dato fuoco ad un cestino dei rifiuti nell'area del Parco Tabucchi, contiguo a Largo Peppino Impastato".

"Il pronto intervento della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco - prosegue il sindaco - ai quali corpi vanno i più sentiti ringraziamenti dell'Amministrazione e della Giunta Comunale, hanno evitato danni ulteriori alla distruzione del cestino dei rifiuti. Ferma invece la condanna e il biasimo per questi individui che, per semplice noia o gioco incosciente, si sono divertiti a danneggiare i beni della collettività, causando danni materiali per tutti i cittadini di Vecchiano".