Pontedera, fiamme nella Chiesa dei Cappuccini: a fuoco il confessionale

Incendio nella chiesa dei Cappuccini, in via Diaz a Pontedera. Intorno a mezzogiorno di oggi, martedì 22 maggio, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno interessato il confessionale all'interno della stessa chiesa. All'arrivo dei pompieri l'incendio era già stato comunque domato da un frate con l'utilizzo di un estintore.

Il rogo avrebbe origine dolosa e, secondo quanto dichiarato da un Padre Cappuccino, non sarebbe il primo episodio che si verifica.



La chiesa è stata resa non praticabile nell’attesa che si bonificasse l’ambiente riempito da fumo e polvere dell’estintore utilizzato per lo spegnimento.

Non ci sono comunque persone rimaste coinvolte e i danni sono limitati alla parte del confessionale.

Sul posto i Carabinieri di Pontedera.