Cisanello: principio d'incendio in via Paradisa

Principio d'incendio, intorno alle 15 di oggi, 10 aprile, in via Paradisa, nel quartiere di Cisanello a Pisa. Le fiamme si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, all'interno di un appartamento al momento disabitato. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Pisa. Secondo le prime informazioni non ci sono persone coinvolte e danni sembrerebbero limitati.

