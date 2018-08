Castelfranco, scintilla innesca incendio in conceria: danni ad un macchinario

Incendio in conceria oggi pomeriggio, 28 agosto, a Castelfranco di Sotto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 16.15 circa in via della Robinia per le fiamme che si sono sviluppate presso un macchinario posto all'esterno dello stabile.

Le fiamme hanno coinvolto l'impianto di aspirazione di una smerigliatrice. L'aspiratore è andato parzialmente distrutto e l'impianto è stato fermato fino al ripristino delle condizioni operative. Le cause secondi i primi riscontri sono attribuiti ad una piccola scintilla che è finita nel sistema di aspirazione dei residui di pelle in lavorazione. Non si sono registrati danni a persone.