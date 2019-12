Incendio in una conceria a San Miniato

Principio di incendio in una conceria di via dei Bottali a San Miniato. Ad andare a fuoco intorno a mezzogiorno di oggi, 12 dicembre, un aspiratore delle polveri di lavorazione. Quando i Vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto sono giunti sul posto, l’incendio era già stato estinto dal personale dell'azienda e la squadra del 115 ha provveduto al raffreddamento dell’impianto. Non ci sono feriti.