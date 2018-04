Santa Croce, incendio nei pressi di una conceria: fiamme spente

Incendio presso una conceria di Santa Croce sull'Arno oggi, 22 aprile, intorno alle 18.30, in via XXV Luglio. Il fuoco ha interessato un contenitore metallico in un piazzale esterno, all'interno del quale solitamente finiscono i prodotti di scarto della lavorazione di finitura delle pelli.

I Vigili del Fuoco di Castelfranco hanno estinto le fiamme e nelle ore successive provvederanno alla bonifica dell'area. Sulla base delle dichiarazioni fornite dai proprietari con molta probabilità l'incendio è scaturito da alcune scintille che si sono generate nel processo di lavorazione e sono finite nel contenitore.

I danni sono limitati ai prodotti di scarto. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Santa Croce.