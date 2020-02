Calcinaia, paura in un condominio: fiamme nel locale lavanderia

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, in via Vittorio Veneto a Calcinaia. Le fiamme sono divampate in un locale adibito a lavanderia di un piccolo condominio di due piani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. A causa del denso fumo l'immobile è stato evacuato precauzionalmente.