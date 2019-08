Buti, prende fuoco un contatore elettrico: case senza corrente

Un contatore dell'energia elettrica ha preso fuoco, causando un'interruzione del servizio e l'intervento dei Vigili del Fuoco per contenere il possibile espandersi delle fiamme. E' successo oggi 27 agosto a Buti, lungo la statale Sarzanese Valdera.

Il principio di incendio si è sviluppato in un appartamento. Le cause dell'accaduto sono ancora in corso di accertamento. Il rapido intervento dei pompieri ha impedito che ci fossero gravi danni, questi limitati solo alla presenza del fumo. Diverse abitazioni della zona sono rimaste senza corrente, fino all'intervento della squadra dell'azienda elettrica. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.