Corso Italia, incendio in un ufficio: palazzo evacuato, abitanti poi rientrati

E' stato allarme in pieno centro a Pisa, Corso Italia, per un incendio che si è sviluppato in un locale al primo piano di un palazzo, adibito ad ufficio-laboratorio, a due passi da Piazza XX Settembre. I Vigili del Fuoco, all'inizio dell'intervento, hanno evacuato lo stabile a titolo precauzionale, con gli abitanti che poi sono rientrati una volta accertate le condizioni di sicurezza.

Secondo le prime valutazioni dei Vigili del Fuoco il rogo è partito a causa di un cattivo funzionamento dell'impianto elettrico di un impianto di condizionamento. I danni provocati al solaio dal calore hanno comportato l'interdizione a titolo precauzionale di una stanza adibita ad ufficio posta sopra il locale interessato dall'incendio. Non ci sono state persone coinvolte. Sul posto la Polizia Locale e personale della Protezione civile del Comune di Pisa.