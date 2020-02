Prende fuoco la cucina: famiglia resta fuori casa

Prende fuoco la cucina e l'appartamento diventa inagibile. E' successo oggi, 8 febbraio, in via Profeti a Casciavola, nel comune di Cascina. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 12. Fortunatamente non ci sono feriti.

Il fuoco è partito per il cattivo funzionamento di un elettrodmestico. Le fiamme hanno distrutto alcune suppellettili, arrivando ad interessare il locale adiacente. Il calore sprigionato dalla combustione, insieme al fumo, hanno reso necessario interdire all'uso l'intera abitazione. Gli occupanti quindi, una famiglia di 4 persone con due bambini, hanno dovuto trovare ospitalità presso alcuni parenti.