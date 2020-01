Incendio in un deposito: Vigili del fuoco sul posto

Incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio, in un magazzino utilizzato come deposito alimentare in via del Commercio, località La Capannina, nel comune di Casciana Terme Lari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina e Pisa con 5 automezzi.

Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta nel rogo.