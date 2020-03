Vicopisano: incendio in un deposito di legname

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cascina sono intervenuti stamani 19 marzo, alle ore 5.30 circa, nel comune di Vicopisano, località San Giovanni alla Vena in via Vicarese, per l'incendio di un deposito di legname. Il fuoco ha raggiunto del materiale accatastato all'interno del locale e alcuni macchinari. Il locale è stato reso temporaneamente non utilizzabile, in quanto è stato danneggiato tutto l'impianto elettrico. Sono in corso le indagini per determinare le cause che hanno scaturito l'incendio. Sul posto i Carabinieri di Pontedera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.