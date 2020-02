Castelfranco: incendio in un deposito di materiale idraulico

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, 3 febbraio, in un piccolo deposito di materiale idraulico in via Usciana, a Castelfranco di Sotto. I Vigili del Fuoco hanno operato dalle ore 18 circa per spegnere le fiamme, che hanno coinvolto le forniture circostanti. Non ci sono state conseguenze ulteriori o feriti, il locale però è momentaneamente non fruibile in attesa di ulteriori verifiche alle strutture.