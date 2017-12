I Vigili del Fuoco di Castelfranco sono intervenuti con 3 automezzi nel Comune di San Miniato, in via Capocavallo, per l'incendio di un elicottero privato da due posti, fermo in un'area privata in mezzo ad un campo. Sul posto i Carabinieri per le indagini del caso. Al momento non si esclude l'azione dolosa.