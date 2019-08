San Miniato, incendio fra Fi-Pi-Li e ferrovia: disagi alla circolazione

Un incendio di sterpaglie e canneto si è verificato nel pomeriggio di oggi, 2 agosto, a San Miniato, in via Capocavallo. Le fiamme hanno percorso il tratto con la vegetazione lungo la linea ferroviaria. Per questo l'infrastruttura è rimasta per due ore senza corrente, con la circolazione dei treni ferma. Stesso stop al traffico c'è stato nella vicina Fi-Pi-Li. E' successo circa alle ore 15. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco, insieme a tre squadre di antincendio boschivo, che hanno ultimato le operazioni di messa in sicurezza intorno alle 18.