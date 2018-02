Castelfranco di Sotto, a fuoco frigorifero in cucina: moglie e marito in ospedale

Momenti di paura questa mattina, intorno alle 10, in un appartamento di via Romboli a Castelfranco di Sotto. Un frigorifero è infatti andato a fuoco. Al momento dello scoppio del rogo in casa c'erano marito e moglie, quest'ultima con problemi di salute. Solo il tempestivo intervento dell'uomo e dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, ha evitato che l'incendio si propagasse agli arredi della cucina, che è stata comunque dichiarata momentaneamente inagibile per quanto riguarda l'utilizzo del gas. Anche il resto dell'abitazione non è praticabile per i problemi igienico-sanitari derivati dal fumo che si è distribuito in tutte le stanze.



La coppia è stata trasportata in ospedale dai mezzi del 118 per gli accertamenti del caso.