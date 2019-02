Ospedaletto: furgone in fiamme in un capannone

Un furgone, parcheggiato all'interno di un capannone in via Castaldi a Ospedaletto, per cause da accertare, ha preso fuoco nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 febbraio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo evitando che le fiamme si propagassero al materiale presente all'interno della struttura. Non ci sono persone rimaste coinvolte.