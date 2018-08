San Giuliano Terme: fulmine incendia il bosco

Bosco in fiamme a causa di un fulmine nel comune di San Giuliano Terme, in via del Brennero, sopra la galleria che collega la provincia di Pisa a quella di Lucca. Sul posto, dalle ore 16 circa di mercoledì 22 agosto, stanno operando otto squadre di volontari dell'antincendio boschivo. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Pisa e Lucca.

E' stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero della Regione in quanto la zona è particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.