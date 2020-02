Paura a Madonna dell'Acqua: fiamme in un garage

Momenti di paura sabato sera, 15 febbraio, in via Cattaneo a Madonna dell'Acqua, nel comune di San Giuliano Terme. Un incendio si è sviluppato all'interno di un annesso adibito a garage nel quale era presente anche un'auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il rogo ha interessato anche una bombola gpl. Fortunatamente non ci sono feriti.