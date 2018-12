Garage in fiamme: auto e scooter distrutti

Incendio intorno alle 5 di questa mattina, domenica 9 dicembre, a Selvatelle, nel comune di Terricciola.

In via Aldo Moro il rogo è divampato in un garage. All'interno erano presenti un'auto, una Mercedes Classe B, e uno scooter Piaggio, entrambi andati completamente distrutti.

L'allarme è scattato quando un vicino si è accorto della colonna di fumo che usciva dal garage. Immediato dunque l'intervento dei vigili del fuoco di Pontedera che hanno domato le fiamme.

Non sono segnalati feriti e neppure danni rilevanti alla struttura che è stata comunque dichiarata non agibile.

Le cause sono probabilmente da attribuire ad un problema elettrico alla vettura.

Sul posto anche i carabinieri di Terricciola.