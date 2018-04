Ponsacco, fiamme nel garage: intervento dei Vigili del Fuoco

Principio d'incendio, stamani 5 aprile, in via Fossa Nuova a Ponsacco, in un garage di un'abitazione. I Vigili del Fuoco di Cascina sono intervenuti chiamati dal proprietario, che si è accorto del fumo che proveniva dal locale.

Gli operatori giunti sul posto hanno provveduto al raffreddamento dello stabile e all'estinzione dell'incendio. Il fuoco non si è propagato in quanto il padrone di casa ha evitato di aprire le porte collegate al garage, non favorendo così la circolazione di aria e fiamme.

I danni sono stati limitati ad un tagliaerba elettrico, la cui batteria era collegata alla corrente per la ricarica. Nessun ferito.