Santa Croce sull'Arno: a fuoco un'imbarcazione in via Costa

Nella serata di ieri, 19 marzo, i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto sono intervenuti alle 23.30 circa con tre automezzi in via Costa, nel Comune di Santa Croce sull'Arno, per l'incendio di un'imbarcazione posta su un carrello di trasporto. A seguito di un probabile cortocircuito è scaturito un principio di incendio che ha interessato il natante in questione, che è andato parzialmente distrutto.

