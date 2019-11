Via Caruso: incendio nella facoltà d'Ingegneria

Incendio divampato questa sera, intorno alle 20, all'interno della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione in via Caruso. All'origine del principio di incendio un cortocircuito in un'aula. Molto il fumo che è scaturito anche se fortunatamente i danni sembrerebbero limitati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dei locali. All'interno della facoltà non vi erano attività didattiche in corso, non vi sono dunque persone coinvolte.