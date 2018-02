Crespina-Lorenzana: silo in fiamme in una falegnameria

Incendio nel pomeriggio di ieri, 14 febbraio, in via Lavoria nel comune di Crespina Lorenzana. A prendere fuoco un silo a servizio di una falegnameria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina e Pontedera che, con quattro automezzi e dieci uomini, sono riusciti a contenere le fiamme evitando che si propagassero ad altre strutture. L'azienda dunque, a parte il silo, non ha subito altri danni e non ci sono state persone coinvolte. Le operazioni di raffreddamento si sono protratte fino alla tarda serata.