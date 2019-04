Incendio in un'azienda di rifiuti speciali: a fuoco capannone

Incendio giovedì sera, 4 aprile, intorno alle 22, in via Lavoria, nel comune di Crespina Lorenzana. Per cause da accertare il rogo si è sviluppato all’interno di un capannone di una ditta che tratta rifiuti speciali. L’incendio ha interessato una piccola porzione di materiale depositato all’interno della struttura. Sul posto i Vigili del fuoco di Pisa, Cascina e Ponsacco, il 118 e i Carabinieri.

