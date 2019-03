Fauglia, a fuoco legname: abitazione minacciata dalle fiamme

Un grosso incendio è divampato intorno alle 3 della notte scorsa, tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo, in località Valtriano, nel comune di Fauglia. Le fiamme hanno interessato del legname destinato alla lavorazione per la realizzazione di pellet e concime. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pisa, Castelfranco di Sotto e Cascina, con il supporto di una squadra del Comando di Livorno.

Il forte vento ha alimentato le fiamme che rapidamente si sono allargate interessando tutta l’area di stoccaggio del materiale, per un'estensione di circa 700 mq. I Vigili del fuoco si sono messi a protezione di un’abitazione posta nelle immediate vicinanze e del capannone di lavorazione.

L’intervento è ancora in corso questa mattina con le operazioni di bonifica. Tra le cause al momento non è esclusa l’azione dolosa.