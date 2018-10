Lugnano: trovata svenuta dopo un incendio

E' stata trovata svenuta durante le operazioni di bonifica dopo un incendio. Il fatto è avvenuto stasera, lunedì 15 ottobre, intorno alle 19, in via di Villa a Lugnano, nel comune di Vicopisano.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un rogo di sterpaglie che ha interessato circa 20 m² di superficie. Nel corso della messa in sicurezza del perimetro interessato per evitare il propagarsi di nuove fiamme, i Vigili del Fuoco hanno notato il corpo della donna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la signora in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche i Carabinieri di Cascina.