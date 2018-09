Incendio Monte Serra: "Ci siamo svegliati di nuovo con le fiamme, poi un'esplosione"

Sono andati a letto contenti perchè, forse, tutto era finalmente finito. Poi stamani, giovedì 27 settembre, la brutta sorpresa: il monte bruciava ancora. Daniele Arnone è uno degli abitanti di Lugnano che è stato evacuato martedì mattina a causa delle fiamme che stavano inghiottendo incessantemente il Monte Serra. Stamattina l'incubo si è nuovamente ripresentato davanti ai suoi occhi: le fiamme avevano ripreso.

"Siamo rientrati in casa mercoledì sera e siamo andati a letto con maggiore tranquillità visto che non c'erano più fumo e fuoco, anche se avevamo sempre l'ansia che le fiamme potessero riprendere" racconta Daniele. Purtroppo la paura si è trasformata in realtà: "Questa mattina intorno alle 6 mi sono alzato. Sotto casa, in via Rita Atria, c'erano già i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Le fiamme facevano paura, erano belle alte, proprio davanti a noi. Fortunatamente con l'arrivo di due canadair e due elicotteri in poco tempo la situazione è migliorata e l'incendio è sotto controllo".

Non sono state colpite dal fuoco le abitazioni sottostanti, anche se ad un certo punto uno scoppio ha allarmato i cittadini: "Le fiamme hanno raggiunto il casottino del proprietario di un oliveto - spiega Arnone - probabilmente all'interno c'era una tanica di benzina per il motocespugliatore o qualcosa del genere e abbiamo sentito un'esplosione. I mezzi aerei si sono concentrati così in quel punto per evitare l'ulteriore propagazione delle fiamme".

Giornate veramente complicate per i cittadini del lungomonte, molti dei quali sono sempre fuori casa. Una parte invece era già stata fatta rientrare ieri sera, come appunto Daniele. "La sensazione più brutta di queste giornate è stata quando martedì il sindaco Taglioli è venuto a dirci che dovevamo evacuare, lasciare la tua casa è davvero tremendo - conclude Daniele - ci siamo così trasferiti a casa dei miei a Musigliano". Un'attesa snervante fino al rientro.

