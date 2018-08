Incendio a Calci, a fuoco una macchina: completamente distrutta

Incendio questa mattina, domenica 12 agosto, intorno alle 11.30, in via Bisantola, nel comune di Calci, lungo la strada che porta al Monte Serra. A prendere fuoco, per cause di natura elettrica, una Peugeot. Gli occupanti hanno fatto in tempo a scendere e dare l’allarme. Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa.

La vettura è andata distrutta ed il rapido intervento della squadra ha evitato che l’incendio si propagasse al bosco adiacente.