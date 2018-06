Auto a fuoco in superstrada: un ferito

Intervento dei Vigili del Fuoco di Pontedera questa mattina, sabato 30 giugno, intorno alle 10:30, sulla Fi-Pi-Li nei pressi dello svincolo per Cascina, per un incendio, dovuto ad un cortocircuito, di una Ford Focus. Il conducente nel tentativo di aprire il cofano dell’auto ha riportato delle ustioni ad una mano ed è stato condotto da personale del 118 all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche la Polizia Stradale. L’auto è andata parzialmente distrutta. L'episodio ha provocato disagi e rallentamenti per gli automobilisti che viaggiavano in direzione Pisa.