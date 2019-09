San Miniato, incendio in un magazzino: sul posto i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto, con il supporto del personale del distaccamento di Empoli comando di Firenze, sono intervenuti dalle ore 16 per un incendio in un magazzino in via Guerrazzi a San Miniato. Alle ore 18 le fiamme, che si sono sviluppate in un seminterrato, sono state dichiarate sotto controllo. I danni sono stati ingenti, ma nessuno è rimasto ferito. Sul posto la Polizia Locale.