Pontedera: mezzo agricolo distrutto dalle fiamme

Incendio ad un mezzo agricolo intorno alle ore 13 di oggi, venerdì 27 settembre, in via del Podere a Pontedera. Le fiamme sono partite dal vano motore a causa di un guasto meccanico e si sono estese al resto del mezzo che è andato completamente distrutto. Non ci sono persone rimaste coinvolte. Sul posto i Vigili del fuoco di Cascina.