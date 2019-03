Un mezzo usato per la movimentazione di legna si è incendiato nel tardo pomeriggio di domenica, 3 marzo, in località Giardino, nel comune di RIparbella. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra che hanno ecvitato che le fiamme si propagassero all'area boschiva. Tra le cause non è escluso il dolo.