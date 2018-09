Un incendio si è sviluppato oggi, 25 settembre, poco dopo le 10 di mattina, lungo la Strada Regionale 206 ad Ospedaletto Pisa, in zona Montacchiello. Coinvolte delle sterpaglie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed anche un elicottero, in servizio per spegnere l'immenso rogo in corso sul Monte Serra.

Alle ore 12.30 il rogo risulta in fase di spegnimento. Non si segnalano conseguenze sulla viabilità della via Emilia.