Incendio sul monte ad Avane: interviene l'elicottero, situazione sotto controllo

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 maggio, si è sviluppato un incendio sul monte in località Avane, nel comune di Vecchiano. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, della Pubblica Assistenza Pisa, sezione Antincendio Boschivo, e dei volontari del Monte Pisano e Anpas, ha permesso di evitare gravi conseguenze, riuscendo in breve tempo a porre sotto controllo la situazione. Per spegnere le fiamme ha operto anche un elicottero.

Sl posto si è recato anche il sindaco Massimiliano Angori per accertarsi che fosse assicurata la sicurezza per tutta la cittadinanza. "L'Amministrazione e la Giunta Comunale ringraziano i Vigili del Fuoco e i Volontari per il tempestivo intervento" scrive su Facebook il Comune.