Incendio Monti Pisani: 150 ettari di pinete in fumo

Sono 150 al momento (ore 17) gli ettari di pineta interessati dal rogo divampato questa mattina, lunedì 25 febbraio, sul Monte Pisano sopra Vicopisano.

Nello spegnimento sono attive 22 squadre tra operai forestali e volontari del Coordinamento volontariato toscano (CVT), un elicottero della flotta regionale e tre Canadair della Protezione civile nazionale. "Le 10 case evacuate stamattina in località Coli in via precauzionale - fanno sapere dalla Regione - sono sotto la minaccia delle fiamme a causa del peggioramento della situazione dovuta al rinforzo del vento. In località Piticco e Il Capitano è in corso un'altra evacuazione di nuclei abitativi".