Incendio, aggiornamento ore 11: rogo ancora attivo, fronti aperti a Buti e Lugnano

I mezzi aerei in azione sono attualmente 2 elicotteri e 3 canadair. I fronti dell'incendio aperto sono, purtroppo, ancora molti sia nella parte alta di Vicopisano che sul versante di Buti. Il fronte apertosi a Lugnano non è ancora sotto controllo, ma l'intervento per spengere il fuoco prima possibile è massiccio. E' quanto rende noto il Comune di Vicopisano con un aggiornamento alle ore 11 di martedì 26 febbraio sull'incendio attivo dalla mattina di lunedì sul Monte Pisano.

Centinaia di volontari dell'Anticendio Boschivo e i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine, i tecnici del Comune, i volontari di Croce Rossa e Misericordia sono sempre al lavoro sia per presidiare il territorio sia per tutelare i cittadini e prendersene cura.

Resta aperto il COC-Centro Operativo Comunale, raggiungibile per informazioni e segnalazioni al numero 050/796526.



Resta in vigore l'ordinanza di evacuazione del sindaco Juri Taglioli e di chiusura di alcune strade fino a nuova comunicazione.

Riepiloghiamo qui i punti salienti:

1) evacuazione di tutti gli edifici e gli immobili, fino a nuova disposizione, a Vicopisano in località Coli, Le Mandrie, Piticco, Romitorio, Novaia, Campo dei Lupi, case sul Monte sopra località Noce (strada dei Cipressi/Podere Purgatorio), case sul Monte sopra località Lugnano (zone Cocomero, Batillo);

2) chiusura al traffico e divieto di circolazione in:

- Via della Verrucca (escluso residenti e operatori antincendio);

- via di San Jacopo a partire da località La Torre;

- Via di Panieretta (località Campo dei Lupi);

- Via Battisti a Lugnano (dal cimitero).



Un nuovo aggiornamento è previsto nel corso del pomeriggio, anche in merito alle scuole (oggi 26 febbraio è stata sospesa l'attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio) e alla situazione delle zone evacuate.