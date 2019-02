Incendio Monte Pisano, emergenza finita: gli evacuati tornano a casa

Considerato che l’incendio, scoppiato nella mattina del 25 febbraio sul Monte Pisano versante Vicopisano, è ormai sotto controllo, alle ore 17.00 di oggi, martedì 26 febbraio, il sindaco Juri Taglioli ha chiuso il COC-Centro Operativo Comunale.

Le squadre Antincendio presidieranno il Monte Pisano per tutta la serata e l’intera notte per tenere sotto controllo la situazione e arginare eventuali nuove criticità. In alcune zone interessate dall’incendio sono già iniziate le operazioni di bonifica.

Mercoledì, come già annunciato, riprenderà l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale.



Il sindaco Taglioli ha emesso nuova ordinanza con le seguenti modifiche: non si rende più necessaria l’evacuazione delle zone interessate dal fuoco perciò i cittadini possono tornare nelle loro abitazioni. Permane invece la chiusura delle strade oggetto della precedente ordinanza: via della Verruca (eccetto residenti e operatori Antincendio), via San Jacopo a partire da Località La Torre, via di Panieretta (Località Campo dei Lupi), via Battisti a Lugnano (dal cimitero).

"Vorrei ringraziare - dice il sindaco Taglioli - tutti coloro che si sono adoperati per spengere questo nuovo, forte incendio da ieri mattina, oltre agli amministratori comunali, i direttori delle operazioni, operatori e volontari dell’Antincendio Boschivo Regionale, il Coordinamento AIB Monte Pisano, i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine, le associazioni di volontariato del territorio, i dipendenti comunali, il prefetto di Pisa che ha abilmente coordinato una macchina operativa imponente, coinvolgendo tutti i vertici delle forze dell’ordine provinciali anche nel pattugliamento notturno del territorio.

Un ringraziamento speciale alla cittadinanza che ancora una volta ha dimostrato spirito di collaborazione e tanta solidarietà. Questa comunità, unita anche se ferita di nuovo, ha superato un’altra durissima prova e ora pensiamo al Monte”.