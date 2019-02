Incendio Serra: mercoledì scuole aperte a Vicopisano

Saranno regolarmente aperte, salvo peggioramento della situazione, le scuole di ogni ordine e grado domani, mercoledì 27 febbraio, a Vicopisano. E' quanto comunica il Comune di Vicopisano che ha diffuso alle ore 15 di oggi un nuovo aggiornamento sull'incendio che da lunedì mattina sta bruciando il Monte Pisano. La situazione è sotto controllo anche se rimangono accesi alcuni focolai. Proseguono le operazioni di spegnimento del rogo.

Resta in vigore, fino a nuova disposizione, l’ordinanza del sindaco Juri Taglioli relativamente alle zone da evacuare a Vicopisano e alle strade chiuse:

1) località Coli, Le Mandrie, Piticco e Romitorio, Novaia, Campo dei Lupi, case sul Monte sopra la località di Noce (strada dei Cipressi/Podere Purgatorio), case sul Monte sopra località Lugnano (zone Cocomero, Batillo);

2) chiusura al traffico e divieto di circolazione in:

- Via della Verruca (escluso residenti e operatori anticendio);

- Via di San Jacopo a partire da località La Torre;

- Via di Panieretta (località Campo dei Lupi);

- Via Battisti a Lugnano (dal cimitero).