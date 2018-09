Incendio Monte Serra: a Buti situazione sotto controllo

Notte di apprensione anche per il territorio comunale di Buti dopo l'incendio che ha colpito il Monte Serra, prima a Calci e poi a Vicopisano, dalla sera di lunedì 24 settembre.

La situazione su Buti per ora (mercoledì 26 settembre ore 8.30) è sotto controllo, senza grossi incendi attivi. "Da stamani - sottolineano dal Comune - sono già in servizio dalle 7 due Canadair e tre elicotteri che a differenza di ieri mattina possono volare con anticipo grazie al calo del vento. Le squadre Gva Buti sono attive da ieri e hanno lavorato per tutta la notte per mantenere il fronte sul crinale e non far scendere l'incendio su Buti. La macchina comunale è sempre attiva per la gestione dell'evento. La popolazione sarà aggiornata nel corso della giornata".

TUTTE LE NOTIZIE