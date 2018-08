Fuoco sul Monte Serra a Calci: principio d'incendio domato dai volontari

Principio di incendio nel primo pomeriggio di oggi, 25 agosto, in località Le Piastraie del Monte Serra, nel Comune di Calci. Il focolaio è stato contrastato dal pronto intervento di tre squadre antincendio boschivo del coordinamento Monte Pisano.

Intorno alle ore 16 il sindaco Massimiliano Ghimenti ha comunicato su Facebook che "il principio di incendio è stato contenuto grazie all'azione immediata e risolutiva del volonariato del Monte Pisano (in particolare il nostro Gva). Subito accorsi anche i nostri Operai Forestali. Sono adesso in corso le operazioni di bonifica, oltre ai normali controlli per capirne le cause. Rafforzeremo la sorveglianza".