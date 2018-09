Incendio sul Monte Serra: "Situazione fuori controllo, il vento cambia sempre direzione"

Alle prime luci dell'alba la situazione è sempre drammatica sul Monte Serra, dilaniato da un incendio di bosco e uliveti che sta 'mangiando' minuto dopo minuto la vegetazione. Le fiamme, quasi certamente di origine dolosa, sono partite poco dopo le 22 di lunedì 24 settembre, in una serata ventosa che ha reso praticamente impossibile le operazioni di spegnimento da parte di Vigili del Fuoco e volontari dell'antincendio boschivo e agevolato invece l'avanzata del fronte del fuoco.

Già nella tarda serata di ieri il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti ha disposto l'evacuazione di Montemagno (si parla di un centinaio di persone evacuate), mentre poco prima delle 6 di martedì mattina è stata disposta l'evacuazione preventiva anche per le zone di La Torre e San Lorenzo.

Sono stati allestiti due punti di accoglienza presso il Comune e la palestra, mentre l'albergo Le Gemelle ha messo a disposizione la struttura soprattutto per le persone più anziane che possano avere maggiore difficoltà. Alcune persone hanno avuto problemi respiratori a causa del denso fumo che si è sprigionato e sono state trasportate in ospedale dai mezzi del 118 per accertamenti.

Il sindaco calcesano, che parla di "disastro immane", ha disposto la chiusura di tutte le scuole. Stessa decisione presa anche dal primo cittadino di Vicopisano, mentre a Cascina solo la scuola di Zambra resterà chiusa.

Le operazioni di spegnimento

Purtroppo la situazione è ancora ingestibile, visto che le operazioni di spegnimento sono quasi impossibili a causa del forte vento che cambia continuamente direzione. Fortunatamente sul posto sono arrivati intorno alle 8 i canadair che sono riusciti ad alzarsi nonostante le raffiche. In arrivo anche squadre di Vigili del Fuoco da altre regioni.

Da stanotte stanno operando ininterrottamente circa 80 Vigili del Fuoco con 30 automezzi.

Le fiamme avanzano

Il sindaco di Vicopisano Juri Taglioli, con un post su Facebook intorno alle 6, annuncia alla popolazione che "il fuoco sta arrivando a Caprona. Ci sono mezzi in giro ad avvisare le famiglie. Chiedo la massima attenzione a tutti. Probabilmente dovremo evacuare le case dove si sta avvicinando il fuoco".

Un avviso che rende l'idea della drammaticità di un rogo ancora fuori controllo che sta devastando i Monti Pisani e che mette in pericolo abitazioni e strutture ricettive della zona. Due squadre dei Vigili del Fuoco, come sottolineato dal Comandante Provinciale Ugo D'Anna, hanno rischiato la vita, inghiottite dalle fiamme.