Incendio a Calci, il sindaco Ghimenti: "Priorità la salvaguardia della popolazione"

Il devastante incendio sul Monte Serra è stato al centro della conferenza stampa a Calci di stamani, 25 settembre, con rappresentata anche la Regione Toscana. Il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti ha ripercorso la drammatica notte appena trascorsa, con il primo allarme scattato intorno alle ore 22.

L'interesse principale è consentire agli operatori di sicurezza un intervento rapido ed efficace, anche in vista di possibili ritorni di fiamma sospinti dal vento. Appello alla comprensione quindi alla popolazione, in particolare agli sfollati, che non potranno tornare a casa questa notte. Scuole chiuse domani, 26 settembre, sia a Calci che Vicopisano.