Incendio sul Monte Serra zona Calci

Un incendio si è sviluppato sul Monte Serra la sera di lunedì 24 settembre, in zona Calci. Le fiamme sono state visibili anche da Pisa, dove si sente diffusamente l'odore di bruciato. Grande problema il vento forte, che ha spinto rapidamente il fronte del fuoco.

L'area interessata è quella fra il centro abitato di Calci e Montemagno, sul monte zona San Bernardo. Solo una settimana fa un altro episodio simile, il pomeriggio del 15 settembre, ha richiesto il massiccio intervento delle forze di sicurezza proprio a Montemagno. Allora bruciarono 5 ettari.

Le prime segnalazioni dei cittadini sono partite da dopo le ore 22. Alle 23 il fuoco appariva vicino alle zone abitate. Il fuoco fino a mezzanotte si è spostato velocemente verso valle. Il sindaco di Calci Massimiliamo Ghimenti ha pubblicato sul suo profilo Facebook alle 00.05 circa del 25 settembre il seguente avviso: "Operare per lo spegnimento è impossibile. La popolazione più prossima DEVE LASCIARE LE ABITAZIONI. Tutte le squadre sono dedicate alla protezione delle abitazioni. Chi vede il fuoco vicino ci contatti immediatamente ed esca di casa".

Sono stati allestiti a Calci, presso il Comune e la palestra adiacente, due punti di accoglienza per chi ha abbandonato la casa minacciata dal fuoco e dal fumo. Sono decine quelli che si sono allontanati dalle loro abitazioni nelle frazioni più vicine alle fiamme, in particolare nell'area fra le vie Caprile, Cagnola e Santa Maria.

Vigili del Fuoco e volontari sono intervenuti sul posto per limitare il fronte e dare poi protezione alle case ed a chi è stato costretto ad evacuare. Giunte squadre di pompieri dai comandi di Livorno, Pistoia, Lucca, Massa, Firenze, Grosseto e Arezzo. Richiesto l'impegno dei mezzi aerei per la mattina, in quanto di notte non è possibile il loro utilizzo. La situazione intorno all'una è apparsa maggiormente sotto controllo, ma solo alle prime luci del giorno partiranno le operazioni di spegnimento e bonifica.

