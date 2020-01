Incendio del Monte Serra: fondi per Calci da 'Insieme per sognare'

'Insieme per sognare', il progetto benefico evoluto dall'originario 'Insieme per Christian', ha consegnato stamani 8 gennaio nelle mani del sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti il bussolotto con i soldi donati in circa sei mesi di campagna di raccolta fondi. "Il nostro aiuto - spiega il progetto - servirà per aiutare il Monte Pisano nella sua rinascita dopo il brutto incendio dello scorso anno".