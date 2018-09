Incendio sul Monte Serra: il fronte si espande, sforzo d'intervento della Regione Toscana

L'emergenza è ormai diffusa per l'incendio che da ieri sera, 24 settembre, sta distruggendo il Monte Serra. Le ultime informazioni dalle segnalazioni dei cittadini mostrano un fronte in continuo spostamento, così come raccontato dai Vigili del Fuoco. Le ultime indicazioni parlando di un'estensione ben visibile dalle zone Lugnano e Noce a Vicopisano, con i primi segnali fra fumo e fiamme di scavallinamento verso Calcinaia.

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha raggiunto Calci, insieme anche agli assessori regionali Federica Fratoni e Marco Remaschi. La Protezione civile regionale, assieme al Comune di Calci, ha provveduto all'evacuazione e alla messa in sicurezza di numerose abitazioni minacciate dalle fiamme.

Al momento sono state evacuate le frazioni di Montemagno, Fontana Diana, San Lorenzo, Nicosia e Crespignana per un totale di 70 famglie cioè 500 sfollati. Da questa notte, inviate dalla Protezione civile regionale, stanno operando 180 squadre antincendio, 50 uomini del volontariato e operai forestali, coordinate dal Comune di Vicopisano. Presenti sul posto anche numerose squadre dei Vigili del Fuoco.

Sono stati attivati tre punti di accoglienza alla palestra della parrocchia di Calci, al circolo ricreativo di Campo e alla palestra di Vicopisano. Il vento soffia fortissimo, in media a circa 30 chilometri orari, con raffiche che superano i 40 all'ora.

Due Canadair sono già operativi, mentre 4 elicotteri antincendio della Regione non possono decollare al momento a causa del troppo vento. Dall'aeroporto di Napoli Capodichino è in partenza un elicottero S64 in dotazione alla Forestale, si tratta del mezzo aereo con la massima capienza d'acqua. "Siamo al massimo del dispiegamento elle forze" ha commentato Rossi.

LA DIRETTA CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI