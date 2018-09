Incendio Monte Serra: un enorme buco dove prima c'era la vita

E' un'immagine che fa davvero paura. Un enorme buco di color marrone che svetta in mezzo al verde. Le immagini satellitari elaborate dal settore Tas (topografia applicata al soccorso) dei Vigili del Fuoco rendono bene l'idea della ferita inferta da una mano assassina al 'nostro' Monte Serra. Circa 1000 gli ettari bruciati e una conta dei danni infinita, tra case distrutte e aziende devastate, per non parlare del terribile conto che la natura ha pagato: animali, piante, non c'è più niente.